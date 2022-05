Fête au village : vide greniers, concerts…village gaulois Tourouvre au Perche, 14 juillet 2022, Tourouvre au Perche.

Fête au village : vide greniers, concerts…village gaulois RANDONNAI Le bourg Tourouvre au Perche

2022-07-14 – 2022-07-17 RANDONNAI Le bourg

Tourouvre au Perche Orne

Retour des gaulois de Gaul’Orock avec la fête du village de Randonnai Et bien sûr notre mythique feu d’artifice sur l’étang de Gaillon. Nous serons bien évidement présents en soutien de Guinches et Bamboches avec l’Orphéon Fanfare de Randonnai et quelques musiciens locaux pour les rerouvailles, hâte de vous retrouver enfin !!!! Buvette et restauration sur place.

+33 2 14 20 50 87

