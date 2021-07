Tréminis Tréminis Isère, Tréminis Fête au village Tréminis Tréminis Catégories d’évènement: Isère

Tréminis

Fête au village Tréminis, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Tréminis. Fête au village 2021-07-13 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-13 23:00:00 23:00:00 hameau de l’ Eglise Place de la mairie, cour d’école

Tréminis Isère Tréminis Le comité des fêtes propose un après-midi récréatif et familial avec pétanque et jeux de société … suivi d’un repas et d’une soirée musicale mairietreminis@orange.fr +33 4 76 34 73 39 https://treminis.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Tréminis Étiquettes évènement : Autres Lieu Tréminis Adresse hameau de l' Eglise Place de la mairie, cour d'école Ville Tréminis lieuville 44.74061#5.76502