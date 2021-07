Saint-Sixte Saint-Sixte Loire, Saint-Sixte Fête au village Saint-Sixte Saint-Sixte Catégories d’évènement: Loire

Saint-Sixte

Fête au village Saint-Sixte, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Saint-Sixte. Fête au village 2021-07-30 – 2021-07-31 Le bourg Autour de la salle des fêtes

Saint-Sixte Loire Saint-Sixte Vendredi 30 juillet : concours de pétanque à 18h.

Samedi 31 juillet : marché du terroir dès 17h.

Spectacle avec un chanteur de Saint-Martin-la-Sauveté, la compagnie stéphanoise « Maintes et une fois » et le groupe celtique Ar tri men, de Sail-sous-Couzan. +33 6 25 47 31 96 dernière mise à jour : 2021-07-15 par

