Fête au village Saint-Julien-Molhesabate Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Molhesabate

Fête au village, 13 août 2023, Saint-Julien-Molhesabate . Fête au village le bourg Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

2023-08-13 – 2023-08-13 Saint-Julien-Molhesabate

Haute-Loire A partir de 14h, vous pourrez, petits et grands, participer à divers jeux d’autrefois, par équipes – jeu d’évasion suspense garanti !

18h30 remise des lots récompensera les meilleurs joueurs.

A 19h un repas champêtre sera servi, suivi d’un bal. Saint-Julien-Molhesabate

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-Molhesabate Autres Lieu Saint-Julien-Molhesabate Adresse le bourg Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire Ville Saint-Julien-Molhesabate lieuville Saint-Julien-Molhesabate Departement Haute-Loire

Fête au village 2023-08-13 was last modified: by Fête au village Saint-Julien-Molhesabate 13 août 2023 Haute-Loire Le bourg Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire Saint-Julien-Molhesabate

Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire