Fête au village Saint-Aigny Saint-Aigny Catégories d’évènement: 36300

Saint-Aigny

Fête au village Saint-Aigny, 19 juin 2022, Saint-Aigny. Fête au village Saint-Aigny

2022-06-19 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-19

Saint-Aigny 36300 Saint-Aigny 15 EUR 15 28 Le comité des fêtes propose un repas midi et soir avec un après midi festif: au programme Flor Alexandre chantera Piaf. apportez vos jeux de sociétés, jeux de cartes, boules de pétanques …. Après-midi festif et repas. cdfsaintaigny@gmail.com +33 6 31 27 01 48 Le comité des fêtes propose un repas midi et soir avec un après midi festif: au programme Flor Alexandre chantera Piaf. apportez vos jeux de sociétés, jeux de cartes, boules de pétanques …. Saint-Aigny

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 36300, Saint-Aigny Autres Lieu Saint-Aigny Adresse Ville Saint-Aigny lieuville Saint-Aigny Departement 36300

Saint-Aigny Saint-Aigny 36300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aigny/

Fête au village Saint-Aigny 2022-06-19 was last modified: by Fête au village Saint-Aigny Saint-Aigny 19 juin 2022 36300 Saint-Aigny

Saint-Aigny 36300