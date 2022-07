FÊTE AU VILLAGE La Houssière La Houssière Catégories d’évènement: La Houssière

Vosges La Houssière A partir de 17 h structure gonflable, manège pour tout-petits et vente de barbe à papa, stand de dégustation avec vente de bière « La Moussière », concours du panier garni, stand organisé par l’association des parents d’élèves.

Election de Miss Husselaise (inscription sur place).

Repas dansant à partir de 19 h sur réservations au 03 29 57 09 89. Soirée dansante gratuite animée par DJ Florian Thauvin.

Feu d’artifice vers 22 h 30. Buvette et restauration rapide. +33 3 29 50 67 90 La Houssière

