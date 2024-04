Fête au village et repas dansant Saint-Priest-la-Feuille, samedi 6 juillet 2024.

Fête au village et repas dansant Saint-Priest-la-Feuille Creuse

Fête au village avec le comité des fêtes.

On retrouvera la fête foraine tout le week-end pour le plus grand plaisir des enfants. Et bien sûr, n’oubliez pas de vous inscrire pour le repas dansant entrecôtes/frites du samedi soir. La soirée se terminera en lumière avec le feu d’artifice! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 19:00:00

fin : 2024-07-07

Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête au village et repas dansant Saint-Priest-la-Feuille a été mis à jour le 2024-04-08 par Creuse Tourisme