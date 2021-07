Bellevue-la-Montagne Bellevue-la-Montagne Bellevue-la-Montagne, Haute-Loire fête au village et feu d’artifice Bellevue-la-Montagne Bellevue-la-Montagne Catégories d’évènement: Bellevue-la-Montagne

fête au village et feu d'artifice 2021-07-24 – 2021-07-24 le bourg hôtel des voyageurs
Bellevue-la-Montagne Haute-Loire Bellevue-la-Montagne

Bellevue-la-Montagne Haute-Loire Bellevue-la-Montagne 14h: concours de pétanque, inscription à partir de 13h30

20h30: repas paëlla (sur réservation avant le 21/07): 15€

22h: feu d’artifice contact@bellevue-la-montagne.com dernière mise à jour : 2021-07-18 par

