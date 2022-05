FÊTE AU SAINT-MONT Saint-Amé, 4 juin 2022, Saint-Amé.

FÊTE AU SAINT-MONT Saint-Amé

2022-06-04 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-06 20:00:00 20:00:00

Saint-Amé Vosges Saint-Amé

Samedi 4 juin 2022

L’Association Slackième Sens organise de 10h à 20h une démonstration de Slackline: passage sur un câble tendu au-dessus du Pont des Fées à 150m de haut

Dégustation de Flamenkuch toute la journée.

Dimanche 5 juin :Animations par l’association pour le Saint-Mont , buvette et sandwich; démonstration de Slackline.

Lundi de Pentecôte 6 juin , organisée par la Société des Fêtes de Saint-Amé

à 10h messe célébrée par Monseigneur Didier Berthet et M l’Abbé Piotr Wilk

Démonstration de Slackline

Animations, repas*, sandwich et buvette toute la journée.( * beignets de pommes de terre, saucisse fumée, fromage et dessert au choix)

En cas de mauvais temps repas pris à l’intérieur de la maison au chaud et à l’abri.

Pour plus d’informations

Lucie 07.70.72.46.13

Sylviane 07.82.11.84.52

VENEZ NOMBREUX

+33 7 70 72 46 13

Société des Fêtes

Saint-Amé

