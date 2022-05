Fête au Port Migennes, 21 mai 2022, Migennes.

Fête au Port Rue Pierre et Marie Curie Esplanade du Port de Migennes Migennes

2022-05-21 10:30:00 – 2022-05-21 22:30:00 Rue Pierre et Marie Curie Esplanade du Port de Migennes

Migennes Yonne

Pêche à la truite, baby ski nautique, nage avec palmes et spectacles de clowns pour les enfants. Concerts : Raoul Volfoni à l’énergie rock, Swing Up ! du rythme et du jazz et Monokini (groupe rétro-yéyé). Démo de danse : Lindy Hop Company et pompom girls… Nombreux stands d’animation et grand feu d’artifice ! Buvette et restauration sur place.

