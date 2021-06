Fête au Port Migennes, 12 juin 2021-12 juin 2021, Migennes.

Fête au Port 2021-06-12 15:00:00 – 2021-06-12 22:30:00 Rue Pierre et Marie Curie Esplanade du Port de Migennes

Migennes 89400

Concerts : Jul (chansons connues à la sauce Jul) / The Bermudaz (funk) / Blondin et la bande des terriens (rock français) / The Bermudaz (bis), feu d’artifice.

Restauration sur place : Ac’tive Migennois.

Buvette : Amicale des pompiers de Migennes.

Office de Tourisme du Migennois