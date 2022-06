Fête au port du Jaï Marignane, 2 juillet 2022, Marignane.

Fête au port du Jaï

2022-07-02 – 2022-07-02

La Ville de Marignane, en collaboration avec les pêcheurs marignanais (La marée d’An-To) organise une belle journée festive au Jaï.

A noter la bénédiction des bateaux, le matin.

Ambiance conviviale et musicale assurée avec les chanteurs, danseurs et musiciens du Grand Orchestre de Christophe Alméras (à partir de 21h) !

Un coin pour se restaurer sera prévu en collaboration avec La Marée d’An-To (midi et soir).

Marché nocturne de 18h à minuit.

Ne manquez pas cet évènement !

1ère édition d’une grande fête au port du Jaï. Sur place : un parc avec structures gonflables. Des jeux d’eau, diverses animations, des concours de pêche, un marché nocturne et un orchestre de renommée dans la région sont prévus.

Venez nombreux !

+33 4 42 31 11 11

