Castanet-Tolosan Parc de Rabaudy Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Fête au Parc Parc de Rabaudy Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne

Fête au Parc Parc de Rabaudy, 4 septembre 2021, Castanet-Tolosan. Fête au Parc

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Parc de Rabaudy

### **Samedi – 9h30 à 22h30** Inscriptions MJC à la salle du Lac Balades à poney Expérimentations jeux et défis Atelier graffiti Spectacle de rue Apéritif et repas partage Concert suivi du feu d’artifice ### **Dimanche – 10h à 18h** Atelier de composition musicale Atelier de sérigraphie Jeux géants en bois Spectacle ### **Et tout le week-end** Espace rencontre avec l’équipe municipale Vide-greniers Village associatif Espace buvette et petite restauration Programme complet : [https://urlz.fr/gfMo](https://urlz.fr/gfMo)

Entrée libre

Spectacles, animations, village associatif, vide greniers, feu d’artifice… Parc de Rabaudy castanet-tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T09:30:00 2021-09-04T22:30:00;2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan, Haute-Garonne Autres Lieu Parc de Rabaudy Adresse castanet-tolosan Ville Castanet-Tolosan lieuville Parc de Rabaudy Castanet-Tolosan