Fête au lac de Lauzun Lauzun, samedi 13 juillet 2024.

À l’occasion de la fête du village, venez nombreux profiter le samedi toute la journée d’un vide-greniers avec diverses animations telles que le battage à l’ancienne, spectacle équestre… et le soir tables gourmandes animées par le groupe Rock on the Road. Programme plus détaillé à venir. Le dimanche soir, feux d’artifices. Durant tout le week-end, présence de manèges. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13

fin : 2024-07-14

Lac de Lauzun

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfeteslauzun@gmail.com

