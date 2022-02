Fête au lac de Lauzun Lauzun, 9 juillet 2022, Lauzun.

Fête au lac de Lauzun Lauzun

2022-07-09 – 2022-07-10

Lauzun Lot-et-Garonne

EUR Fête du village : le samedi avec toute la journée, vide greniers, vide garage et atelier, bourse d’échanges, le midi, repas de producteurs et en soirée, repas animé. Le dimanche : fête au lac avec divers divertissements pour enfants, manèges, concours de belote, buvette. Le dimanche soir tables gourmandes animées et feux d’artifices. Venez nombreux !

Joel Mace

Lauzun

