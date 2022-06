Fête au jardin Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Fête au jardin Médiathèque Nord Luce Courville, 9 juillet 2022, Nantes. 2022-07-09

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui \ ContesLes bibliothécaires accompagnés de la conteuse Martine Le Mauff vous offrent des histoires et des contes pour petites et grandes oreilles.de 14h à 18h \ ThéâtromathonPar la Cie Krapo Roy »Le plus petit théâtre du monde » installe son plateau à la médiathèque. Installation miniature, mais grand moment de théâtre ! À partir de 6 ansde 14h à 17h30 Médiathèque Nord Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 http://bm.nantes.fr

