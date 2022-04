Fête au jardin Argentonnay Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

Argentonnay Deux-Sèvres EUR Première édition de la Fête au Jardin organisée par la Colporteuse, Centre socioculturel, Ecole de la Transition Ecologique et Tiers Lieux en Argentonnais.

+33 5 49 65 22 53

