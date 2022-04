Fête au château Gavaudun, 17 juillet 2022, Gavaudun.

Fête au château Le Bourg Château de Gavaudun Gavaudun

2022-07-17 10:00:00 – 2022-07-17 00:00:00 Le Bourg Château de Gavaudun

Gavaudun Lot-et-Garonne

Replongez vous au temps des chevaliers le temps d’une journée !

De nombreuses animations et activités vous attendent : marché médiéval avec artisans et anciens métiers, campement, animations médiévales et ateliers interactifs, visite du château, musique, théâtre de rue, spectacle de feu en fin de journée.

Restauration sur place.

Le programme complet est détaillé sur le site du château : https://www.chateaudegavaudun.com/foire-médiévale-2017/

