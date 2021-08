Trévoux Château-fort de Trévoux Ain, Trévoux Fête au château-fort de Trévoux Château-fort de Trévoux Trévoux Catégories d’évènement: Ain

Trévoux

Fête au château-fort de Trévoux Château-fort de Trévoux, 18 septembre 2021, Trévoux. Fête au château-fort de Trévoux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château-fort de Trévoux

Troupes, combattants et animations seront au rendez-vous. L’association Les Rives du temps vous invite à sa fête médiévale ! Château-fort de Trévoux Chemin des tours, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Trévoux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Trévoux Autres Lieu Château-fort de Trévoux Adresse Chemin des tours, 01600 Trévoux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Trévoux lieuville Château-fort de Trévoux Trévoux