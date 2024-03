Fête au château de Turgy Turgy, samedi 27 juillet 2024.

Samedi 27 juillet TURGY Fête au Château de Turgy, à partir de 14h. Comme les années précédentes, Turgy, petite commune de moins de 50 habitants du pays d’Armance, entre Vanlay et Cussangy, propose un après-midi au château du village. L’occasion de découvrir de nombreuses expositions artistiques et de voitures anciennes. Les enfants, mais aussi les plus grands, devraient trouver leur bonheur avec les activités (jeux, promenades en calèche, tir à l’arc). Les gourmands pourront se restaurer et boire sur place avec des produits locaux. Contact +33 (0)3 25 70 61 27 mairie.turgy@wanadoo.fr Eur.

