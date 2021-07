Gavaudun Gavaudun Gavaudun, Lot-et-Garonne Fête au château de Gavaudun Gavaudun Gavaudun Catégories d’évènement: Gavaudun

Lot-et-Garonne

Fête au château de Gavaudun
2021-07-18 10:00:00 – 2021-07-18 23:00:00
Gavaudun
Lot-et-Garonne
5 EUR

Gavaudun Lot-et-Garonne Gavaudun 5 5 EUR Campement médiéval avec différents ateliers interactifs : tir à l’arc, combats, théâtre de rue, échassiers, musique et spectacle de feu en soirée.

