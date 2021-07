Saint-Vincent-d'Olargues Saint-Vincent-d'Olargues Hérault, Saint-Vincent-d'Olargues FÊTE AU BOURG DE SAINT-VINCENT D’OLARGUES Saint-Vincent-d’Olargues Saint-Vincent-d'Olargues Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Vincent-d'Olargues

FÊTE AU BOURG DE SAINT-VINCENT D’OLARGUES Saint-Vincent-d’Olargues, 14 août 2021, Saint-Vincent-d'Olargues. FÊTE AU BOURG DE SAINT-VINCENT D’OLARGUES 2021-08-14 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-14 22:00:00 22:00:00

Saint-Vincent-d’Olargues Hérault Saint-Vincent-d’Olargues Scène ouverte et projection du film “Au revoir là-haut” d’Albert Dupontel. Repas tiré du sac. Scène ouverte et projection du film “Au revoir là-haut” d’Albert Dupontel. Repas tiré du sac. +33 4 67 97 70 03 Scène ouverte et projection du film “Au revoir là-haut” d’Albert Dupontel. Repas tiré du sac. dernière mise à jour : 2021-07-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Vincent-d'Olargues Autres Lieu Saint-Vincent-d'Olargues Adresse Ville Saint-Vincent-d'Olargues lieuville 43.56106#2.87989