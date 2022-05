Fête Art et Fleurs en Morvan La Celle-en-Morvan La Celle-en-Morvan Catégories d’évènement: La Celle-en-Morvan

Saône-et-Loire

Fête Art et Fleurs en Morvan La Celle-en-Morvan, 28 mai 2022, La Celle-en-Morvan. Fête Art et Fleurs en Morvan La Celle-en-Morvan

2022-05-28 – 2022-05-28

La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire La Celle-en-Morvan EUR Durant tout le week-end, de nombreux exposants : horticulteurs, créateurs, artisans … vous présenteront le fruit de leur travail. Des animations et expositions vous seront également proposées. Des stands de restauration et de buvette sur place. La fête se déroule dans le Parc de la Roseraie, attenant à la Mairie de la Celle-en-Morvan, qui est accessible aux personnes à mobilité réduite et se situe à proximité des parkings. mairie.lacelleenmorvan@wanadoo.fr +33 3 85 54 10 69 https://www.lacelleenmorvan.fr/ Durant tout le week-end, de nombreux exposants : horticulteurs, créateurs, artisans … vous présenteront le fruit de leur travail. Des animations et expositions vous seront également proposées. Des stands de restauration et de buvette sur place. La fête se déroule dans le Parc de la Roseraie, attenant à la Mairie de la Celle-en-Morvan, qui est accessible aux personnes à mobilité réduite et se situe à proximité des parkings. La Celle-en-Morvan

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: La Celle-en-Morvan, Saône-et-Loire Autres Lieu La Celle-en-Morvan Adresse Ville La Celle-en-Morvan lieuville La Celle-en-Morvan Departement Saône-et-Loire

La Celle-en-Morvan La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-celle-en-morvan/

Fête Art et Fleurs en Morvan La Celle-en-Morvan 2022-05-28 was last modified: by Fête Art et Fleurs en Morvan La Celle-en-Morvan La Celle-en-Morvan 28 mai 2022 La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire

La Celle-en-Morvan Saône-et-Loire