Fête Annuelle du Centre Équestre Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Fête Annuelle du Centre Équestre Gourdon, 3 juillet 2022, Gourdon. Fête Annuelle du Centre Équestre Gourdon

2022-07-03 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-03

Gourdon Lot Gourdon Spectacle en musique pour chaque groupe de cavaliers. Des baby’s poney aux adultes.

Chorégraphies équestres élaborées et dirigées par notre monitrice Fantine

Entrée libre. Buvette sur place. Spectacle équestre des cavaliers du Club ACE contact@ace.lotequitation.com +33 6 07 85 22 17 Spectacle en musique pour chaque groupe de cavaliers. Des baby’s poney aux adultes.

Chorégraphies équestres élaborées et dirigées par notre monitrice Fantine

Entrée libre. Buvette sur place. ©Richard Moore

Gourdon

dernière mise à jour : 2022-01-31 par OT Gourdon

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Ville Gourdon lieuville Gourdon Departement Lot

Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Fête Annuelle du Centre Équestre Gourdon 2022-07-03 was last modified: by Fête Annuelle du Centre Équestre Gourdon Gourdon 3 juillet 2022 Gourdon Lot

Gourdon Lot