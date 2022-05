FÊTE ANNUELLE DU CENTRE ÉQUESTRE Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées Catégories d’évènement: Ambrières-les-Vallées

Mayenne

FÊTE ANNUELLE DU CENTRE ÉQUESTRE Ambrières-les-Vallées, 19 juin 2022, Ambrières-les-Vallées. FÊTE ANNUELLE DU CENTRE ÉQUESTRE Ambrières-les-Vallées

2022-06-19 – 2022-06-19

Ambrières-les-Vallées Mayenne Ambrières-les-Vallées Fête du Club équestre d’Ambrières les Vallées.

Spectacle équestre réalisé par Elisa Laville

Animations équestres: concours de saut d’obstacles, baptême poney, animations diverses Accès tout public – Entrée gratuite Fête du Club équestre d’Ambrières les Vallées. Spectacle pour tout public. chevauxponeys@wanadoo.fr +33 6 09 75 70 29 http://centre-equestre-ambrieres.ffe.com/ Fête du Club équestre d’Ambrières les Vallées.

Spectacle équestre réalisé par Elisa Laville

Animations équestres: concours de saut d’obstacles, baptême poney, animations diverses Accès tout public – Entrée gratuite Ambrières-les-Vallées

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Ambrières-les-Vallées, Mayenne Autres Lieu Ambrières-les-Vallées Adresse Ville Ambrières-les-Vallées lieuville Ambrières-les-Vallées Departement Mayenne

Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambrieres-les-vallees/

FÊTE ANNUELLE DU CENTRE ÉQUESTRE Ambrières-les-Vallées 2022-06-19 was last modified: by FÊTE ANNUELLE DU CENTRE ÉQUESTRE Ambrières-les-Vallées Ambrières-les-Vallées 19 juin 2022 Ambrières-les-Vallées mayenne

Ambrières-les-Vallées Mayenne