Ambrières-les-Vallées Mayenne Ambrières-les-Vallées Fête du Club équestre d’Ambrières les Vallées.

Inédit : A 15h, spectacle équestre par la troupe du Domaine des Ecuyers avec notamment Emeline Mascret, Championne d’Europe de monte en amazone historique en 2016.

Animations équestres: concours de saut d’obstacles, pony games, démonstrations de dessage, balade à poney (2€), jeux.

Buvette sur place et restauration rapide. Accès tout public – Entrée gratuite Fête du Club équestre d’Ambrières les Vallées. Spectacle pour tout public. chevauxponeys@wanadoo.fr +33 6 09 75 70 29 http://centre-equestre-ambrieres.ffe.com/ Fête du Club équestre d’Ambrières les Vallées.

