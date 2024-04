Fête annuelle de l’Institut Saint André Cernay, dimanche 2 juin 2024.

La fête annuelle est un véritable festival de danse et de musique où les groupes se produisent sur deux scènes ainsi qu’à la chapelle du site.

Placé sous le thème de Saint André s’amuse, la fête annuelle propose de nombreuses animations, jeux pour petits et grands, groupes de danses et de musiques, concert à la chapelle, des stands de tombolas, une exposition d’art et d’artisanat, et de nombreux lieux de restauration disséminés dans le parc, grillades, crêpes, glaces et boissons. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 11:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

43 route d’Aspach

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est asso.parent.standre@glaubitz.fr

L’événement Fête annuelle de l’Institut Saint André Cernay a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay