Chaque année au début du mois de mai, le comité des fêtes de Boé Village organise les fêtes traditionnelles de Boé Village. De nombreuses activités festives et variées seront proposées au public. Tout au long du week-end, des jeux (jeux gonflables, pêche aux canards, etc…) seront installés à la Tour Lacassagne pour le plaisir des petits et des grands. Le comité vous souhaite une belle semaine de fêtes et vous attend nombreux !

Boé

