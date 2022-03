Fête anniversaire du Centre Socio-Culturel Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Fête anniversaire du Centre Socio-Culturel Mauléon, 7 mai 2022, Mauléon. Fête anniversaire du Centre Socio-Culturel Parc de la Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon

2022-05-07 15:30:00 – 2022-05-07 22:00:00 Parc de la Passerelle 8 Grand’Rue

Mauléon Deux-Sèvres EUR Le Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais vous propose à l’occasion de ses 30 ans une après-midi festive, afin de rencontrer son équipe et de participer à toutes sortes d ‘ateliers pour toute la famille.

Le soir, un spectacle gratuit est ouvert à tous ( sur inscription: contact.mauleonais@csc79.org). Il s’agit de danse hip hop “Sur le fil” de la Compagnie Pyramid. Le Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais vous propose à l’occasion de ses 30 ans une après-midi festive, afin de rencontrer son équipe et de participer à toutes sortes d ‘ateliers pour toute la famille.

Le soir, un spectacle gratuit est ouvert à tous ( sur inscription: contact.mauleonais@csc79.org). Il s’agit de danse hip hop “Sur le fil” de la Compagnie Pyramid. +33 5 49 81 86 31 Le Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais vous propose à l’occasion de ses 30 ans une après-midi festive, afin de rencontrer son équipe et de participer à toutes sortes d ‘ateliers pour toute la famille.

Le soir, un spectacle gratuit est ouvert à tous ( sur inscription: contact.mauleonais@csc79.org). Il s’agit de danse hip hop “Sur le fil” de la Compagnie Pyramid. non-communiqué

Parc de la Passerelle 8 Grand’Rue Mauléon

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Autres Lieu Mauléon Adresse Parc de la Passerelle 8 Grand'Rue Ville Mauléon lieuville Parc de la Passerelle 8 Grand'Rue Mauléon Departement Deux-Sèvres

Mauléon Mauléon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauleon/

Fête anniversaire du Centre Socio-Culturel Mauléon 2022-05-07 was last modified: by Fête anniversaire du Centre Socio-Culturel Mauléon Mauléon 7 mai 2022 Deux-Sèvres Mauléon

Mauléon Deux-Sèvres