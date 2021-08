Armentières Comité d'Entraide du Quartier du Bizet Armentières, Nord Fête agricole du Bizet Comité d’Entraide du Quartier du Bizet Armentières Catégories d’évènement: Armentières

De 11h à 19h Fête agricole du Bizet avec une mini ferme, exposition de tracteurs anciens, marché d’artisans producteurs, ateliers interactifs (boulanger, semis de graines, confection de bee wrap…), concert apéritif, animations et cadeaux pour tous, friterie et buvette sur place ????????? ET Venez vivre à 17h30 le grand concours d’épluchage de pommes de terre… 10 minutes pour éplucher un maximum de pomme de terre, en poids ? Inscriptions au 06 95 69 82 59 ou directement sur place. Les pommes de terre seront transformées en frites et distribuées aux visiteurs ?

entrée libre

Le CAE du Quartier du Bizet organise sa traditionnelle fête agricole avec au programme des animations, un marché du terroir, une mini ferme, des tracteurs anciens … Comité d’Entraide du Quartier du Bizet 132, avenue Marc Sangnier 59280 ARMENTIERES Armentières Nord

2021-08-29T11:00:00 2021-08-29T19:00:00

