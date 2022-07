Fête Africaine Saint-Laurent-du-Plan Saint-Laurent-du-Plan Catégories d’évènement: Gironde

2022-08-19 18:30:00 – 2022-08-19

Fête africaine sous la halle! Découvrez les danses, percussion et la musique africaine toute la soirée avec une buvette et des plats typiques (poulet yassa, assiette de pastels). A21h concert de Xawaaré un groupe sénégalais qui vous envoutera.

