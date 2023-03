Fête aérienne « Le Temps des Hélices » Aerodrome Cerny Cerny Communauté de communes du Val d'Essonne Cerny Catégories d’Évènement: Cerny

2023-05-27 09:00:00 09:00:00 – 2023-05-28 18:30:00 18:30:00

Essonne Cerny EUR Pour sa 50ème édition, venez vivre un week-end exceptionnel au plus grand meeting aérien historique. +33 1 64 57 55 85 http://www.letempsdeshelices.fr/ Aerodrome Cerny Aérodrome de Cerny Cerny

