2023-09-09 10:30:00 – 2023-09-09 23:00:00

Landes Ne ratez pas la traditionnelle fête à Yons!

10 h 30 Messe au pied de la source suivi d’un apéritif et repas champêtre. Jeux traditionnels l’après-midi (concours de pétanque et rampeau) Le soir grillades.

Repas sur inscription au 07 50 39 04 11 ou au 06 12 22 54 30. Comité des fêtes de Mixe FERNANDES-Marie

