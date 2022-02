Fête à Yons Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Catégories d’évènement: Landes

Lit-et-Mixe

Fête à Yons Lit-et-Mixe, 10 septembre 2022, Lit-et-Mixe. Fête à Yons Yons Mixe Lit-et-Mixe

2022-09-10 10:30:00 – 2022-09-02 23:00:00 Yons Mixe

Lit-et-Mixe Landes Lit-et-Mixe Ne ratez pas la traditionnelle fête à Yons!

Messe au pied de la source suivi d’un apéritif en musique, repas champêtre et jeux traditionnels l’après-midi. Ne ratez pas la traditionnelle fête à Yons!

Messe au pied de la source suivi d’un apéritif en musique, repas champêtre et jeux traditionnels l’après-midi. +33 7 50 39 04 11 Ne ratez pas la traditionnelle fête à Yons!

Messe au pied de la source suivi d’un apéritif en musique, repas champêtre et jeux traditionnels l’après-midi. FERNANDES-Marie

Yons Mixe Lit-et-Mixe

dernière mise à jour : 2022-02-03 par Côte Landes Nature Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Landes, Lit-et-Mixe Autres Lieu Lit-et-Mixe Adresse Yons Mixe Ville Lit-et-Mixe lieuville Yons Mixe Lit-et-Mixe Departement Landes

Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lit-et-mixe/

Fête à Yons Lit-et-Mixe 2022-09-10 was last modified: by Fête à Yons Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe 10 septembre 2022 Landes Lit-et-Mixe

Lit-et-Mixe Landes