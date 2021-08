Le Bosc Le Bosc Hérault, Le Bosc FETE A VENISE Le Bosc Le Bosc Catégories d’évènement: Hérault

Le Bosc

FETE A VENISE Le Bosc, 6 août 2021, Le Bosc. FETE A VENISE 2021-08-06 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-06 22:00:00 22:00:00

Pas d'expression théâtrale, de grands mouvements, mais Philippe Cornier joue en intériorité, la force de sa passion se traduit par l'énergie qu'il insuffle à sa guitare.

+33 6 13 12 04 86

