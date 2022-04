Fête à Sérilhac Sérilhac, 30 avril 2022, Sérilhac.

Fête à Sérilhac Sérilhac

2022-04-30 – 2022-05-01

Sérilhac Corrèze Sérilhac

Samedi 30 avril :

20 H 30 repas farcidures, à réserver avant le 22 avril. Animations : Serge Conjad et sa rosalie La Vie d’Ange, Didier Lachaud et son simulateur de conduite de voiture et d’avion. Activités sportives avec le City Stade, encadrées par Fabirce Nifeur, C tout sport.

Dimanche 1 er mai :

9 H : messe de la Saint-Eutrope, marché et petit vide-greniers

14 H : courses cyclistes UFOLEP organisées par le Vélo Club d’Auriac en Xaintrie et le Foyer Culturel.

17 H : concert avec “the Honky Tonk Men”

Durant tout le week-end, la fête battra son plein dans le village corrézien de Sérilhac. Nombreuses animations, et repas, organisés par le Foyer Culturel. Venez nombreux !

