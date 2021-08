Fête à Neuneu 2021 Fête à Neuneu, 3 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 3 septembre au 17 octobre 2021 :

samedi de 11h à 1h

et dimanche de 11h à 0h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi de 14h à 0h

et vendredi de 14h à 1h

Chaque année, la bonne nouvelle, après la rentrée scolaire, c’est l’ouverture, au bois de Boulogne, de la fête à Neuneu, Cet automne, cet événement familial a été maintenu malgré la crise sanitaire, dans la bonne humeur, mais en veillant à ce que les gestes barrière soient respectés.

La fête à Neuneu, pour le plaisir des grands et des petits

La 38ème édition de la Fête à Neuneu 2021 a bien lieu cette année encore, du vendredi 3 septembre au 17 octobre 2020 sur la pelouse de la Muette du Bois de Boulogne (Paris 16ème) ! De bons moments en famille ou entre amis en perspective !

On trouve dans cette fête foraine traditionnelle une soixantaine d’attractions. Amateurs de montagnes russes, centrifugeuses et autres manèges à sensation, vous êtes au bon endroit. Mais que les moins téméraires se rassurent : entre les autos tamponneuses, trampolines, stands de tir et autre jeux d’adresse, ils auront l’embarras du choix.

Et évidemment, pour se remettre de ses émotions, vous trouverez les traditionnelles pommes d’amour et barbapapas.

Bien entendu, les mesures sanitaires et le respect des geste barrière seront strictement appliqués

PROGRAMME 2021

Le 3 septembre, une soirée d’inauguration est prévue, dont les bénéfices seront reversés à l’association « Innocence en danger », en présence de Gad Elmaleh et de nombreux autres invités qui soutiennent l’association.

Animation tous les weekend et une Grande Tombola, dès le 12 septembre et chaque dimanche jusqu’au 10 octobre. Vous pouvez gagner un lingot d’Or et de nombreux autres lots. Un tirage aura lieu le dernier dimanche, pour un voyage pour 2 personnes au soleil.

Fête à Neuneu Pelouse de la Muette Paris 75016

9 : La Muette (921m) 9 : Rue de la Pompe (925m) 32 et 63 : pelouse de la Muette – route de Suresnes RER C Boulainvilliers



Contact :fete à Neuneu 06 71 04 90 60 adrien.oise@hotmail.fr https://fr-fr.facebook.com/feteaneuneu/

