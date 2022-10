Fête à Neu-Neu : manèges pour enfants, feux d’artifice et pommes d’amour ! Bois de Boulogne Paris Catégories d’évènement: île de France

Fête à Neu-Neu : manèges pour enfants, feux d’artifice et pommes d’amour ! Bois de Boulogne, 2 septembre 2022, Paris. Du vendredi 02 septembre 2022 au dimanche 16 octobre 2022 :

. gratuit Accès gratuit puis attractions payantes – manèges de 2 à 7 €

Du 2 septembre au 16 octobre 2022, la Fête à Neu-Neu s’installe une nouvelle fois dans le bois de Boulogne. Au programme : attractions à sensation, manèges pour enfants, feux d’artifice et pommes d’amour. C’est le grand retour de la Fête à Neu-Neu au bois de Boulogne ! Encore plus d’attractions et de bons moments en famille ou entre amis en perspective ! Les enfants se défoulent dans les boules géantes, les curieux, eux, sont invités à découvrir leur avenir auprès du dernier diseur de bonne aventure des fêtes foraines de France. Pour les petits, un coin des enfants et des clowns sont au programme et des spectacles gratuits sont organisés tous les week-ends. Bois de Boulogne Bois de Boulogne 75016 Paris Contact : https://fr-fr.facebook.com/feteaneuneu/ https://fr-fr.facebook.com/feteaneuneu/

©Sophie Robichon/Ville de Paris

