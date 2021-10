Lille Mairie de quartier de Lille-Centre Lille, Nord Fête à Narcisse Mairie de quartier de Lille-Centre Lille Catégories d’évènement: Lille

Mairie de quartier de Lille-Centre, le mercredi 17 novembre à 14:30

Fête à Narcisse ————— La mairie de quartier invite les familles le mercredi 17 novembre après-midi pour voyager avec Narcisse, le plus petit des géants appelé aussi le P’tit Quinquin. Le duo Tres-Quatro emmènera le jeune public à l’intérieur du rêve de Narcisse, partit voyager par la musique et l’imaginaire en Amérique du Sud, de l’Argentine à Cuba. A l’issu du spectacle, un goûter sera offert aux enfants accompagnés de leur famille. Inscriptions obligatoires en mairie de quartier de Lille-Centre à compter du 3 novembre.

Sur inscription, gratuit, réservé aux familles de Lille-Centre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T14:30:00 2021-11-17T17:00:00

