MontgibaudMontgibaud Montgibaud Montgibaud Corrèze, Montgibaud Fête à Montgibaud Montgibaud Montgibaud MontgibaudMontgibaud Catégories d’évènement: Corrèze

Montgibaud

Fête à Montgibaud Montgibaud Montgibaud, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, MontgibaudMontgibaud. Fête à Montgibaud 2021-07-03 – 2021-07-04

Montgibaud Corrèze Montgibaud Montgibaud Tarif soirée basse-côte : 17€ adulte et 8€ enfant de – de 10 ans. Samedi 3 juillet : 14h45 randonnée VTT ouvert à tous – 15h randonnée pédestre 8km et 17km au départ du stade – 20h soirée basse-côte (sur inscription au 05 55 73 40 64 ou 06 15 93 13 37) au stade. Dimanche 4 juillet : 7h à 11h30 concours de pêche à l’étang de la Rue – 15h course cycliste, départ et arrivée dans le bourg. +33 6 16 60 11 41 Tarif soirée basse-côte : 17€ adulte et 8€ enfant de – de 10 ans. dernière mise à jour : 2021-06-22 par OT Terres de Corrèze

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Montgibaud Étiquettes évènement : Autres Lieu Montgibaud Montgibaud Adresse Ville MontgibaudMontgibaud lieuville 45.51797#1.42359