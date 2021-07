Fête à Léo à Bazas Bazas, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Bazas.

Fête à Léo à Bazas 2021-09-19 14:15:00 – 2021-09-19

Bazas Gironde

Découverte de la ville et de ses monuments à l’occasion des Journées du patrimoine.

> Organisée en collaboration avec la Mairie de Bazas, la Médiathèque le Polyèdre, lesAmis de la Cité, les Amis de

Leo Drouyn, l’association musicale la Bazadaise,l’atelier d’improvisation Les Allumés, le grapheur Jone.

> Accompagnement musical : l’association musicale « La Bazadaise » et son groupe jazz va enchanter et rythmer

la balade entre chaque station.

> Improvisation théâtrale sur « les héritiers dessinateurs »de Leo Drouyn, avec l’atelier d’improvisation bazadais « Les allumés ».

> Animation « Les dessins de Leo et d’aujourd’hui » performance du grapheur Jone , qui va redessiner la cathédrale sur les traits de Leo Drouyn.

> Exposition du 14 au 25 septembre à la médiathèque le Polyèdre de Bazas d’oeuvres originales de Leo Drouyn

et de panneaux relatifs à son travail, notamment à Bazas.

+33 5 56 25 25 84

Les Conteurs

