Fête à Lédergues Lédergues Lédergues Catégories d’évènement: Aveyron

Lédergues

Fête à Lédergues Lédergues, 23 juillet 2022, Lédergues. Fête à Lédergues Lédergues

2022-07-23 – 2022-07-24

Lédergues Aveyron Lédergues Samedi : 15h concours de pétanque en doublette, bodega avec Henri BELLOC, MIRAGE et REQ ANIMATION. Restauration : burger/frites, glace Dimanche : randonnée, vide grenier (emplacement gratuit), 15h concours de pétanque en doublette. Animations : cors de chasse, Trial show, MEU BRASIL CARNAVAL DE RIO, manège, jeux de bois… Repas 16€, soirée animée par Nathalie LEGAY. Entrée bal + boisson 8€ Fête annuelle organisée par le Comité d’Animation Samedi : 15h concours de pétanque en doublette, bodega avec Henri BELLOC, MIRAGE et REQ ANIMATION. Restauration : burger/frites, glace Dimanche : randonnée, vide grenier (emplacement gratuit), 15h concours de pétanque en doublette. Animations : cors de chasse, Trial show, MEU BRASIL CARNAVAL DE RIO, manège, jeux de bois… Repas 16€, soirée animée par Nathalie LEGAY. Entrée bal + boisson 8€ Lédergues

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Lédergues Autres Lieu Lédergues Adresse Ville Lédergues lieuville Lédergues

Lédergues Lédergues https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ledergues/

Fête à Lédergues Lédergues 2022-07-23 was last modified: by Fête à Lédergues Lédergues Lédergues 23 juillet 2022

Lédergues