Fête à l’andouille 2024 Cramoisy, jeudi 25 avril 2024.

La fête communale de Cramoisy dite « à l’Andouille » aura lieu les 27 et 28 avril 2024.

La vente de l’andouille débutera le 25 avril 2024. 1 tonne d’andouille est fabriquée chaque année à l’occasion de la fête du village dont la recette traditionnelle spécifique à Cramoisy est gardée secrète et transmise depuis des générations.

Fête foraine, randonnée commentée, concours de pétanque, de tir à la carabine et de pêche, feu d’artifice, spectacle et concert… de nombreuses animations familiales sont proposées gratuitement tout au long du week-end.

Tout le programme et les horaires de vente sont disponibles en mairie ou sur les réseaux sociaux de la mairie

https://www.facebook.com/cramoisyofficiel ou https://www.instagram.com/villagedecramoisy/ 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25

fin : 2024-05-01

7 Rue du Pont

Cramoisy 60660 Oise Hauts-de-France mairie@cramoisy.fr

