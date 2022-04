Fête à l’andouille 2022 Cramoisy, 20 avril 2022, Cramoisy.

Fête à l’andouille 2022 Cramoisy

2022-04-20 – 2022-04-24

Cramoisy Oise Cramoisy Oise

0 0 Après 2 ans d’absence, la commune de Cramoisy organise sa traditionnelle fête communale dite ” à l’andouille”.

Concours de pêche et concours de tir à la carabine le samedi matin

Animations, feu d’artifice et restauration le samedi soir

Randonnée le dimanche matin.

Concert et jeux le dimanche après-midi

Fête foraine tout le week-end

Et bien sûr, vente de la traditionnelle andouille de Cramoisy à partir du mercredi 20 avril à la salle des fêtes de Cramoisy.

Activités gratuites

Restauration sur place

Renseignement à la mairie au 03 44 27 11 37

Après 2 ans d’absence, la commune de Cramoisy organise sa traditionnelle fête communale dite ” à l’andouille”.

Concours de pêche et concours de tir à la carabine le samedi matin

Animations, feu d’artifice et restauration le samedi soir

Randonnée le dimanche matin.

Concert et jeux le dimanche après-midi

Fête foraine tout le week-end

Et bien sûr, vente de la traditionnelle andouille de Cramoisy à partir du mercredi 20 avril à la salle des fêtes de Cramoisy.

Activités gratuites

Restauration sur place

Renseignement à la mairie au 03 44 27 11 37

mairie@cramoisy.fr +33 3 44 27 11 37

Après 2 ans d’absence, la commune de Cramoisy organise sa traditionnelle fête communale dite ” à l’andouille”.

Concours de pêche et concours de tir à la carabine le samedi matin

Animations, feu d’artifice et restauration le samedi soir

Randonnée le dimanche matin.

Concert et jeux le dimanche après-midi

Fête foraine tout le week-end

Et bien sûr, vente de la traditionnelle andouille de Cramoisy à partir du mercredi 20 avril à la salle des fêtes de Cramoisy.

Activités gratuites

Restauration sur place

Renseignement à la mairie au 03 44 27 11 37

Mairie de Cramoisy

Cramoisy

dernière mise à jour : 2022-04-04 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise