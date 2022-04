Fête à l’ancienne Calès Calès Catégories d’évènement: Calès

Calès Dordogne Calès Grande manifestation à ne pas manquer si vous êtes en Dordogne ce week-end ! Le village est décoré pour l’occasion par des fleurs multicolores, venez découvrir des artisans d’anciens métiers : tourneurs sur bois, vanniers…

Toute la journée, des groupes folkloriques et des confréries de Nouvelle Aquitaine animeront les rues. Le soir, à partir de 20h30 le repas des battages clôturera cette journée. Grande manifestation à ne pas manquer si vous êtes en Dordogne ce week-end ! Le village est décoré pour l’occasion par des fleurs multicolores, venez découvrir des artisans d’anciens métiers : tourneurs sur bois, vanniers…

