Fête à Klak La Parole Errante Montreuil

Seine-Saint-Denis

Fête à Klak

La Parole Errante, le samedi 14 mai à 18:00

**A boire, à manger, à écouter** **(Et un peu à lire aussi)** Jef Klak tient salon (de jardin) à la Parole Errante le 14 mai de 18h à minuit. Au programme des festivités : présentation du numéro, écoute de pièces sonores, concerts, boum, et bien sûr à boire et à manger. On a hâte de vous revoir !! [https://www.jefklak.org/](https://www.jefklak.org/) Fête de soutien à la revue Jef Klak à l’occasion de la sortie du nouveau numéro “Feu Follet” La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00

