Fête à Flottes Pradines Pradines Catégories d’évènement: 46090

Pradines

Fête à Flottes Pradines, 11 juin 2022, Pradines. Fête à Flottes Salles des fêtes Flottes Pradines

2022-06-11 – 2022-06-12 Salles des fêtes Flottes

Pradines 46090 Samedi 11 juin : soirée guinguette – 20h : buffet campagnard (réservation au 06 31 67 33 94),

– 21h : soirée dansante, avec les Amis de Franck Orly,

– 23h : soirée rock disco, Dimanche 12 juin : – 9h : rando mobylette (inscription au 06 24 37 88 38),

– 12h : marché gourmand,

– 15h : expo de vélos colorés,

– 11h à 17h : expo de véhicules anciens. Fête organisé par l’Association du Foyer Rural de Flottes Samedi 11 juin : soirée guinguette – 20h : buffet campagnard (réservation au 06 31 67 33 94),

– 21h : soirée dansante, avec les Amis de Franck Orly,

– 23h : soirée rock disco, Dimanche 12 juin : – 9h : rando mobylette (inscription au 06 24 37 88 38),

– 12h : marché gourmand,

– 15h : expo de vélos colorés,

– 11h à 17h : expo de véhicules anciens. Fête Votive Concert @pixabay

Salles des fêtes Flottes Pradines

dernière mise à jour : 2022-06-05 par

Détails Catégories d’évènement: 46090, Pradines Autres Lieu Pradines Adresse Salles des fêtes Flottes Ville Pradines lieuville Salles des fêtes Flottes Pradines Departement 46090

Pradines Pradines 46090 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pradines/

Fête à Flottes Pradines 2022-06-11 was last modified: by Fête à Flottes Pradines Pradines 11 juin 2022 46090 Pradines

Pradines 46090