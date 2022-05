Fête à Falguières Lédergues Lédergues Catégories d’évènement: 12170

Lédergues

Fête à Falguières Lédergues, 13 août 2022, Lédergues. Fête à Falguières Lédergues

2022-08-13 – 2022-08-14

Lédergues 12170 Lédergues Samedi : 20h repas champêtre (soupe au fromage, jambon de pays, tripous, roquefort, glace, fouace, café), 22h30 bal avec l’orchestre David FIRMIN

Dimanche : 15h concours de pétanque en doublette, 15h30 balades à poneys, 18h30 apéro dansant avec l’orchestre Gilles SABY, 19h30 moules-frites, 21h30 bal gratuit avec Gilles SABY Falguières (près de Lédergues) vous accueille pour sa fête estivale Samedi : 20h repas champêtre (soupe au fromage, jambon de pays, tripous, roquefort, glace, fouace, café), 22h30 bal avec l’orchestre David FIRMIN

Dimanche : 15h concours de pétanque en doublette, 15h30 balades à poneys, 18h30 apéro dansant avec l’orchestre Gilles SABY, 19h30 moules-frites, 21h30 bal gratuit avec Gilles SABY Lédergues

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: 12170, Lédergues Autres Lieu Lédergues Adresse Ville Lédergues lieuville Lédergues

Lédergues Lédergues https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ledergues/

Fête à Falguières Lédergues 2022-08-13 was last modified: by Fête à Falguières Lédergues Lédergues 13 août 2022

Lédergues