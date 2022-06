Fête à Espédaillac Espédaillac Espédaillac Catégories d’évènement: 46320

Espédaillac

Fête à Espédaillac Espédaillac, 13 juin 2022, Espédaillac. Fête à Espédaillac Espédaillac

2022-06-13 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-13

Espédaillac 46320 Apportez vos couverts Le comité des fêtes vous convie à un repas avec traiteur et animation musicale, venez partager ce moment convivial ! comitedesfetes.espedaillac@gmail.com Apportez vos couverts @comite des fêtes

Espédaillac

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 46320, Espédaillac Autres Lieu Espédaillac Adresse Ville Espédaillac lieuville Espédaillac Departement 46320

Espédaillac Espédaillac 46320 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espedaillac/

Fête à Espédaillac Espédaillac 2022-06-13 was last modified: by Fête à Espédaillac Espédaillac Espédaillac 13 juin 2022 46320 Espédaillac

Espédaillac 46320