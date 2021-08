Fête à carottes Beauvais, 4 septembre 2021, Beauvais.

Fête à carottes 2021-09-04 – 2021-09-05

Beauvais Oise

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021

Dès le 12ème siècle, une foire se tenait au profit des occupants de la Maladrerie. Chaque année, les villageois faisaient admirer leur récolte de légumes avec laquelle ils s’acquittaient de la dîme.

En 1807 fut instituée la fête patronale de la St-Symphorien, le 22 août. Plus près de nous, la « Fête des Cités » rassemblait les habitants pendant quatre jours et se clôturait par un bal masqué très prisé.

De nos jours, l’association Voisinlieu Pour Tous organise, le premier week-end de septembre, la Fête à Carottes, populaire et laïque :

– le samedi soir, une longue table de près de 200 couverts est dressée pour le banquet citoyen clôturé par un feu d’artifices. On y vient en famille pour partager son repas, et retrouver voisins et amis.

– pendant la brocante du dimanche, sur les deux artères principales, 20 000 visiteurs se pressent pour chiner sur plus de 250 stands répartis sur 3km. Ils profitent, par la même occasion des animations musicales qui s'égrènent sur l'après-midi. Chaque stand arbore une botte de carottes en souvenir des festivités médiévales.

La Fête à Carottes sonne ainsi, allègrement, la reprise des activités proposées au Centre Georges Desmarquest et renouvelées à chaque rentrée scolaire.

Renseignements au 09 54 66 25 82

voisulieupourtous60@free.fr

https://voisinlieupourtous.fr/la-fete-a-carottes/

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021

Dès le 12ème siècle, une foire se tenait au profit des occupants de la Maladrerie. Chaque année, les villageois faisaient admirer leur récolte de légumes avec laquelle ils s’acquittaient de la dîme.

En 1807 fut instituée la fête patronale de la St-Symphorien, le 22 août. Plus près de nous, la « Fête des Cités » rassemblait les habitants pendant quatre jours et se clôturait par un bal masqué très prisé.

De nos jours, l’association Voisinlieu Pour Tous organise, le premier week-end de septembre, la Fête à Carottes, populaire et laïque :

– le samedi soir, une longue table de près de 200 couverts est dressée pour le banquet citoyen clôturé par un feu d’artifices. On y vient en famille pour partager son repas, et retrouver voisins et amis.

– pendant la brocante du dimanche, sur les deux artères principales, 20 000 visiteurs se pressent pour chiner sur plus de 250 stands répartis sur 3km. Ils profitent, par la même occasion des animations musicales qui s'égrènent sur l'après-midi. Chaque stand arbore une botte de carottes en souvenir des festivités médiévales.

La Fête à Carottes sonne ainsi, allègrement, la reprise des activités proposées au Centre Georges Desmarquest et renouvelées à chaque rentrée scolaire.

Renseignements au 09 54 66 25 82

voisulieupourtous60@free.fr

https://voisinlieupourtous.fr/la-fete-a-carottes/

voisinlieupourtous60@free.fr +33 9 54 66 25 82 https://voisinlieupourtous.fr/la-fete-a-carottes/

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 2021

Dès le 12ème siècle, une foire se tenait au profit des occupants de la Maladrerie. Chaque année, les villageois faisaient admirer leur récolte de légumes avec laquelle ils s’acquittaient de la dîme.

En 1807 fut instituée la fête patronale de la St-Symphorien, le 22 août. Plus près de nous, la « Fête des Cités » rassemblait les habitants pendant quatre jours et se clôturait par un bal masqué très prisé.

De nos jours, l’association Voisinlieu Pour Tous organise, le premier week-end de septembre, la Fête à Carottes, populaire et laïque :

– le samedi soir, une longue table de près de 200 couverts est dressée pour le banquet citoyen clôturé par un feu d’artifices. On y vient en famille pour partager son repas, et retrouver voisins et amis.

– pendant la brocante du dimanche, sur les deux artères principales, 20 000 visiteurs se pressent pour chiner sur plus de 250 stands répartis sur 3km. Ils profitent, par la même occasion des animations musicales qui s'égrènent sur l'après-midi. Chaque stand arbore une botte de carottes en souvenir des festivités médiévales.

La Fête à Carottes sonne ainsi, allègrement, la reprise des activités proposées au Centre Georges Desmarquest et renouvelées à chaque rentrée scolaire.

Renseignements au 09 54 66 25 82

voisulieupourtous60@free.fr

https://voisinlieupourtous.fr/la-fete-a-carottes/

Voisinlieu por tous

dernière mise à jour : 2021-08-09 par